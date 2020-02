Gemeinde fest in Narrenhänden

Sistig. Am Rosenmontag gingen drei Umzüge in Sistig, Sötenich und Keldenich – Der Wettergott spielte diesmal mit – Hunderte Jecken an den Zugwegen – Sistiger Prinz Marc wurde von einer heftigen Erkältung geplagt – Peter Pan, Geisterjäger und Hollywood-Flair.