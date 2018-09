Dass dieser Spielplatz in neuem Glanz erstrahlt ist keine Selbstverständlichkeit, befand er sich im vergangenen Jahr noch in einem schlechten Zustand. Marode und ein wenig attraktives Angebot von Spielgeräten lockten nur selten Kinder zum gemeinsamen Herumtoben an. Auch gab es kaum Sitzmöglichkeiten die zum Verweilen einluden. Ein Umstand, den einige Eltern so nicht weiter hinnehmen wollten und den Bürgermeister der Ortsgemeinde, Werner Olk, auf diesen Missstand hinwiesen. Ernüchternd musste man akzeptieren, dass eine umfassende Wiederherstellung der vorhandenen und die Anschaffung von neuen Spielgeräten alleine aus Mitteln des Haushalts der Gemeinde unmöglich zu realisieren wäre. Somit schlossen sich insgesamt 16 Welschbilliger Familien spontan zu einer Elterninitiative zusammen und krempelten die Ärmel hoch. "Es wurde nicht nur kritisiert, sondern mit beispielslosem Engagement ein Projekt geplant, über 15.000 Euro an Spendengeldern aufgetrieben und letztlich in über 850 ehrenamtlichen Stunden das Projekt umgesetzt", so Olk in seiner Begrüßungsrede. "Wenn man neben den Anschaffungskosten für die neuen Spielgeräte, dem Material zur Instandsetzung der vorhanden Spielgeräte von insgesamt rund 21.000 Euro und die geleisteten Stunden in 12.500 Euro Geldwert umrechnet, wäre das gesamte Projekt ohne dieses Engagement niemals aus Gemeindemitteln zu realisieren gewesen", so Olk weiter.

Spielplatz in der Gartenstraße wird instand gesetzt

In seinen Dank schloss Olk aber auch die vielen Spendengeber mit ein. Insgesamt konnte die Ortsgemeinde mit diesem Geld und der Übernahme der Restkosten für den Spielplatz in der Lemmlingstraße drei neue Spielgeräte anschaffen und die vorhanden Spielgeräte umfassend instand setzen. Darüber hinaus wurden zwei Sitzgruppen mit jeweils einem Tisch und zwei Bänken angeschafft und der Spielplatz mit einem Zaun zum Schutz der Kinder umrahmt. Gleichzeitig wurden bereits mit Instandsetzungsarbeiten eines weiteren Spielplatzes in der Gartenstraße begonnen. Auch dieser wurde mit rund 160 Meter Zaun neu umrahmt und alte Spielgeräte entsorgt. Eine neue Schaukel ist bereits angeschafft und wartet neben weiteren kleinen Spielgeräten auf den Aufbau. Dessen Fertigstellung ist für das Jahr 2019 in Planung.

Kleine Gäste weihen Spielplatz ein

Dass der nun fertige Spielplatz den Kinder gerecht wird, konnten die anwesenden Gäste schnell erleben. Kaum hatte der Bürgermeister das Absperrband vor dem Eingang zum Spielplatz durchschnitten, strömten die vielen kleinen Gäste auf diesen los. Bis in die Abendstunden hinein war die Lemmlingstraße von spielenden Kinderstimmen kaum zu überhören und viele Gäste aus Welschbillig bestaunten was hier Neues entstanden ist. Bürgermeister Olk ist sich sicher, dass mit diesem Spielplatz sowie dem weiteren Spielplatz in der Gartenstraße für die Ortsgemeinde ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet wurde, dass Welschbillig auch in Zukunft für junge Familien eine lebenswerte Heimat ist und bleibt.

RED