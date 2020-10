Burgenromantik an der Elz und Moselblicke bis Karden

Carport-Brand griff über

Zell. Am Sonntagmorgen, 11. Oktober, hat auf dem Barl in Zell ein Carport gebrannt. Die Flammen griffen dabei auf den Dachstuhl eines Hauses über.Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauerten, so die Polizei, an. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz befanden sich 38 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Zell und Briedel,…

weiterlesen