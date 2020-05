Wassertour im Vennvorland: Der Hasselbachgraben

Wandertipp des Monats. Diese einsame „Wassertour“ verläuft durch ein Waldgebiet im Kreis Aachen in der Nähe des Hohen Venns oberhalb von Roetgen und der Dreilägerbachtalsperre. Reizvoll an dieser Wanderung sind vor allem ein kleines Venngebiet, der Vicht- und der Hasselbach und einige kleinere Bäche, aber auch die schmalen Pfade, die nicht immer eindeutig erkennbar sind. Wir starten unsere Tour vom Wanderparkplatz am Ortsrand von Rott. Nach ca. 1,1 km auf befestigtem Wanderweg und einem kleinen Anstieg von ungefähr 50 Höhenmetern erreichen wir das Venn-Gebiet im Rotter Wald, den ersten Höhepunkt unserer Tour. Hier führen uns schmale Venn-Pisten durch eine eindrucksvolle Landschaft. Dahinter kommen wir bald zum Hasselbachgraben, dem Namensgeber dieser Tour. Parallel zum Hasselbach zieht sich ein schmaler Pfad auf einer Länge von fast 5 km durch Laub- und Nadelwald und bietet ein nicht alltägliches Naturerlebnis. Nennenswerte Steigungen gibt es auf diesem Abschnitt nicht, so dass wir entspannt dem Verlauf des Wassers folgen können. Den Hasselbach verlassen wir an der Stelle, wo der Krebsbach auf den Hasselbach trifft, und wandern auf einem unmarkierten Pfad bergab durch den Wald Richtung Zweifall. Es folgt ein eher unauffälliges Verbindungsstück durch den Ort und dahinter mit kurzem An- und Abstieg bis Finsterau, wo wir zum letzten Teil der Runde entlang des idyllischen Vichtbachs starten. In einer abwechslungsreichen Kombination aus Pfaden, unbefestigten und befestigten Wegen wandern wir mal nahe am Bach, dann wieder weiter entfernt allmählich aufwärts; schließlich treffen wir auf den Eifelsteig und kommen auf diesem zurück zum Ausgangspunkt in Rott. Details zur Mai-Wanderung Die gesamte Strecke ist 22 Kilometer lang, 500 Höhenmeter sind zu überwinden. Außer Zweifall (nach ungefähr zwei Drittel der Strecke) berühren wir keine weiteren Ortschaften. Wichtig: Viele Wege sind unmarkiert, einige Abzweige kann man leicht übersehen; wir empfehlen daher, unbedingt mit GPS-Unterstützung zu gehen! Und da es unterwegs keine Einkehrmöglichkeit gibt, sollten Sie auch an reichlich Proviant und Getränke für die lange Strecke denken. Alle Informationen zur Tour (GPS-Datei, Kurzbeschreibung des Streckenverlaufs und dessen Darstellung mit Google-Maps, zahlreiche Fotos etc.) finden Sie unter folgendem Link: www.naturaktiverleben.de/?IndexTour=46Diese einsame „Wassertour“ verläuft durch ein Waldgebiet im Kreis Aachen in der Nähe des Hohen Venns oberhalb von Roetgen und der Dreilägerbachtalsperre. Reizvoll an dieser Wanderung sind vor allem ein kleines Venngebiet, der Vicht- und der…

