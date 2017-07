Unbekannte Männer bestehlen ältere Frau

Am Donnerstag, 20. Juli kam es in Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen 13 Uhr zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame. Die beiden Männer, welche blaue Arbeitskleidung und Handschuhe trugen, gelangtem unter dem Vorwand das Wasser in der Wohnung abstellen zu müssen, in die Räumlichkeiten der alleinstehenden Frau. Dort entwendete einer der Beiden in einem unbeobachteten Moment hochwertigen Schmuck, während der andere Geld gewechselt bekommen wollte. Der erste Täter war 20-30 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Der Zweite war ca. 40 Jahre alt, auch 165 cm groß, hatte einen dicken Bauch und einen kurzen Bart.

Wer kann Angaben zu den beiden Männern und ein mitgeführtes Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler Tel. 02641 974-0