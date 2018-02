Teenie-Disco für Karnevalisten

Deshalb lädt der Verein »Ömscher Jonge on Mädcher« in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen auch in diesem Jahr zur »Teenie-Disco« ein. Diese findet statt am Freitag, 9. Februar, von 17 bis 21 Uhr im Bürger-Casino in Imgenbroich. In der »guten Stube« an der Trierer Straße können die jungen Leute feiern, tanzen und Freunde treffen, das Ganze bei guter Musik.

Für gute Stimmung der zuletzt rund 100 Gäste sorgt DJ »On The Rocks« Thommy.

Der Eintritt kostet einen Euro, auch die alkoholfreien Getränke gibt es zu günstigen Preisen.