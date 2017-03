WTM-Racing testet Ferrari 488 GT3 zwei Tage lang in Misano

Mit dem WochenSpiegel fit und schön in den Frühling starten

Stadt Trier. Nach den dunklen Wintermonaten beginnt die Natur wieder aktiv zu werden. Wir bekommen Lust auf Bewegung, frische Luft und gesundes Essen. Wer der Frühjahrsmüdigkeit vorbeugen will, der sollte sich so oft wie möglich im Freien bewegen. Denn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen und das helle Tageslicht kurbeln die Serotoninproduktion an, heben die Stimmung und helfen dem Körper so bei der Umstellung auf die schöne Jahreszeit. Durch leichten Sport wird der Kreislauf zusätzlich angeregt und die Zellen werden mit Sauerstoff versorgt. In puncto Ernährung sind viel frisches Gemüse und Obst das A und O.

