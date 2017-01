fö 04. Januar 2017 Artikel teilen





So macht Surfen Spaß: Stabil, schnell und Daten ohne Ende

»Freifunk« ermöglicht mobiles WorldWideWeb auch in der Eifel

Roetgen. In den Nationalpark-Infopunkten ist es verfügbar, ebenso im Sportheim in Eicherscheid, am Cafe Heidbüchel in Roetgen, am Venngasthof in Mützenich und sogar am Ferienhaus Ellen in Rohren. Die Rede ist von frei verfügbarem Internetzugang - Freifunk genannt. Und seit neuestem sind auch die Rathäuser zuerst in Simmerath, jetzt auch in Roetgen, ein so genannter »Hotspot«.