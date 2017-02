Hahner Straße mit 800.000 Euro saniert

Gefördert, gefordert und diffenziert ans Ziel

Simmerath. Mit anfänglicher Skepsis begleitet hat die Sekundarschule Nordeifel im Sommer 2013 ihren Schulbetrieb aufgenommen. Heute gehen 568 Kinder und Jugendliche in die Klassen fünf bis acht der beiden Standorte in Simmerath und Hürtgenwald. Und im Sommer wird bereits der fünfte Jahrgang eingeschult.Simmerath (Fö). »Über 60 Prozent unserer Achtklässler sind auf dem besten Wege, die Fachoberschulreife zu erlangen - etwa die Hälfte von ihnen wird die Qualifikation zur gymnasialen Oberstufe erreichen.« Schulleiterin Ursula Mertens ist stolz auf ihr Team und das erfolgreiche Konzept, das an der Sekundarschule Nordeifel praktiziert wird. »Fördern, fordern und differenzieren - so kommt jeder Schüler ans Ziel«, unterstreicht die Pädagogin.So werde auf Leistungsdifferenzierung durch Grund- und Erweiterungskurse Wert gelegt. »In den Fächern Mathematik und Englisch gibt es dies ab dem siebten, in Deutsch ab dem achten Schuljahr«, erklärt Mertens. Dabei kann jeder Schüler seine Schwerpunkte ganz individuell setzen. »Seien es Sprachen, Naturwissenschaften, Informatik oder Arbeitslehre - wir bereiten gezielt auf die Zukunft vor.« Kürzlich erst hat man neue Computer anschaffen können.Das Ganztags-Angebot an drei Tagen die Woche macht weitere Kurse möglich und das Erstellen der Hausaufgaben unter fachkundiger Aufsicht in kleinen Lerngruppen.Dabei spielt das Ziel, ob weiter schulisch lernen oder eine Berufsausbildung zu starten, eine wichtige Rolle: »Ab dem achten Schuljahr bereiten wir gezielt auf das Arbeitsleben vor - mit Potenzialanalysen, Praktika und der Zusammenarbeit mit Berufswahlkoordinatoren - übrigens auch mit speziellen Schulungen für Kinder mit Förderbedarf«, versichert die Rektorin getreu dem Leitgedanken »Kein Abschluss ohne Anschluss«.AnmeldungAn der Sekundarschule Nordeifel können Neuanmeldungen für die fünfte Klasse am Montag, 20. Februar, bis Mittwoch, 22. Februar, jeweils von 16 bis 18 Uhr, angemeldet werden. Zudem am Mittwoch, 1. März, am Donnerstag, 2. März, jeweils von 16 bis 18 Uhr und am Freitag, 3. März von 8 bis 12 Uhr sowie bis zum 17. März nach telefonischer Terminvereinbarung. Zur Anmeldung mitzubringen sind ein Passfoto, eine Kopie des Halbjahreszeugnisses, eine Geburtsurkunde bzw. das Familienstammbuch, alle vier Anmeldescheine der Grundschule und evtl. eine LRS-/Dyskalkulie-Bescheinigung.

