Ein Bier, eine Familie, ein Erfolg

Bis heute wird kein anderes Pils an deutschen Theken so oft gezapft wie Bitburger. Die Brauerei feiert in diesem Jahr ihre 200-jährige Erfolgsgeschichte mit der Bevölkerung an ihrem Stammsitz in der Eifel.

1817 von Johann Peter Wallenborn als kleine Landbrauerei in der Eifel gegründet, gehört das Familienunternehmen heute zu den bedeutendsten Privatbrauereien Deutschlands. Eine Marke, die 1994 und 1995 mit Michael Schumacher und Benetton-Renault zum Weltmeistertitel fuhr und die ihren Namen als Sponsor des Deutschen Fußball-Bundes über Bandenwerbung bei Länderspielen weltweit verbreitete.

Begonnen hat der Erfolg mit der Einführung des "Original-Simonbräu-Deutsch-Pilseners" im Jahr 1909. Seit 1929 bestimmt der sogenannte "Genießer" und heutige "Kenner" das Erscheinungsbild der Marke. 1951 präsentierte Bitburger offiziell den Spruch "Bitte ein Bit". Er wurde einer der bekanntesten Werbeslogans der Braubranche. Der Brauereibesitzer Dr. Theobald Simon persönlich lieferte mit seiner Handschrift die Vorlage für den charakteristischen Schriftzug."Wir sind stolz, in diesem Jahr unseren 200. Geburtstag feiern zu dürfen. Darauf möchten wir natürlich mit den Menschen in der Region anstoßen", so Jan Niewodniczanski, Geschäftsführer Technik der Bitburger Braugruppe und Vertreter der siebten Familiengeneration.

Los geht's am Sonntag, 9. Juli. Dann veranstaltet die Brauerei im Rahmen des Europäischen Folklore-Festivals einen Jubiläums-Frühschoppen mit 200 Minuten Freibier aus dem Bitburger Bierbrunnen. Im Herbst folgt der Höhepunkt des Bitburger Jubiläumsjahres: Am Sonntag, 17. September, findet auf dem Brauereigelände in Bitburg-Süd das Jubiläumsfest für die ganze Region statt. Dort erwartet die Besucher auf verschiedenen Bühnen ein Unterhaltungsprogramm sowie die einmalige Gelegenheit, bei einer Brauereiführung einen Blick hinter die Kulissen der Bierherstellung zu werfen.

Anlässlich der Gründung der Brauerei vor 200 Jahren hat Bitburger ein Jubiläumsbier gebraut: das Bitburger 1817, seit März auf dem Markt, unfiltriert und naturbelassen im Fass und in der typischen Stubbi-Flasche. Bitburger liebt es eben bodenständig. Und in diesem Sinne plant das Unternehmen auch die Feierlichkeiten zum Jubiläum und beschränkt seine Veranstaltungen auf die Region, wo es seine Wurzeln hat und wo immer noch die meisten Mitarbeiter leben. Dabei hat der Konzern weit über die Eifel hinaus expandiert. Fünf Biermarken gehören heute zur Braugruppe: Neben Bitburger König Pilsener, Köstritzer, Wernesgrüner und Licher mit 1600 Mitarbeitern. 1000 Menschen, inklusive Außendienst, arbeiten alleine am Standort Bitburg. bil

Das Programm zum Jubiläum

Sonntag, 9. Juli:

Jubiläumsfrühschoppen mit Freibier aus dem Bitburger Bierbrunnen (ab 11 Uhr)

Sonntag, 17. September:

Großes Jubiläumsfest für die ganze Region an der Braustätte in Bitburg-Süd (11 bis 20.30 Uhr)

Samstag, 21. Oktober:

Chorkonzert mit Brauerei-Chören aus ganz Deutschland in der Bitburger Stadthalle (ab 19 Uhr)

Flankierend:

13. Mai bis 17. September: Ausstellung »Bier in Werbung und Kunst» im Haus Beda

Samstag, 10. Juni: IBV-Tauschtreffen für Sammler von Brauereiartikeln von 8 bis 13 Uhr in der Bitburger Stadthalle