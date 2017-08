Schwerverletzter bei Baggerunfall

Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen!

Mayen. Das Ensemble der Burgfestspiele verabschiedet sich am Samstag, 26. August, mit einer großen Benefiz-Gala von Mayen. In der aktuellen Ausgabe des WochenSpiegel ist leider ein falsches Datum der Kartenausgabe veröffentlicht worden. Freikarten für die Veranstaltung werden am Samstag, 19. August, ab 11 Uhr, an der Festspiel-Tageskasse im "Bell - Regional Touristik-Center" in der Rosengasse 5 in Mayen ausgegeben!!!

