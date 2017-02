Kooperation zum besseren Verständnis - Dolmetscher gesucht

Nein heißt Nein – auch im Karneval

Euskirchen. »Die Verbindung von Menschenmengen, Feiern, alkoholisierten Männergruppen und sexueller Belästigung oder sogar Übergriffen ist nicht neu«, so Ute Schreckenberg vom Verein Frauen helfen Frauen in Euskirchen. Mit der Kampagne »Nein heißt Nein – auch im Karneval« möchte die Traumaberaterin deshalb Mädchen und Frauen Tipps geben, wie sie sich vor solchen Vergehen schützen und an wen sie sich im Notfall wenden können.

