Straßen für mehrere Tage gesperrt

Der Sturm mit teilweise starken Sturmböen macht am heutigen Mittwoch auch im Kreis Euskirchen weiterhin nicht halt. Seit 05.54 Uhr sind bis zum jetzigen Zeitpunkt (12.15 Uhr) über 30 Schadensmeldungen über umgestürzte Bäume und abgerissene Äste im gesamten Kreisgebiet eingegangen, die Verkehrsteilnehmer behinderten.

In der Ahrstraße in Euskirchen ist ein Baum auf ein Haus gefallen. Im Bad Münstereifeler Höhengebiet sind mehrere Bäume auf die Fahrbahn gefallen. Auch eine Stromleitung ist umgekippt. Die Landstraße 498 zwischen Bad Münstereifel und Scheuren sowie die Landstraße 113 zwischen Wald und Houverath ist voraussichtlich für einige Tage gesperrt. Ein Mann fuhr mit seinem Pkw mit Anhänger auf der Bundesstraße 265. In Höhe Weiler in der Ebene fegte der Sturm seinen Anhänger um. In der Kommerner Straße in Euskirchen fielen Ziegel von einem Dach auf die Fahrbahn. Im Stadtgebiet Mechernich fiel in den Morgenstunden teilweise der Strom aus.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden keine Menschen schwerwiegend verletzt. Polizei und Feuerwehr sowie die Straßenmeistereien sind weiterhin im Dauereinsatz.

Da die heftigen Sturmböen laut Deutschem Wetterdienst bis mindestens 16 Uhr anhalten sollen, rät die Polizei Euskirchen, weiterhin vorsichtig zu fahren. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste und Gegenstände.