»Mir wurde etwas ganz Großes ermöglicht«

Unfall wegen Straßenglätte: 50.000 Euro Schaden

Waldrach. Zu einem Unfall, an dem fünf Autos beteiligt waren, ist es am 27. Februar gegen 7.24 Uhr in der "Unteren Kirchstraße" in Waldrach gekommen. Zwei der Fahrzeuge rutschten in den Zaun an der Kirche. Eine Fußgängerin wurde verletzt. Grund für den Unfall war laut Polizei Straßenglätte.