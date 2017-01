Start in ein schneereiches Winterwochenende

Und da wird wohl auch noch etwas dazu kommen. Denn auch am Samstag, 14. Januar, soll es weiter schneien – nur nicht mehr so heftig wie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12./13. Dezember. Da wuchs die weiße Pracht vor allen Dingen in den Höhenlagen der Eifel recht schnell auf 20 Zentimeter und mehr an. Ein kräftiger Wind sorgte zudem an exponierten Stellen für Schneeverwehungen.

Gesperrt

Die Folge war, dass mit einsetzendem Berufsverkehr recht schnell zu Verkehrsbehinderungen kam. Vor allem an der Wallenthaler Höhe ging auf der B 266 zeitweise nur noch wenig. Und weil sich auch noch ein Lkw quergestellt hatte, musste der Abzweig ab Kall in Richtung Gemünd teilweise sogar mit Flatterband abgesperrt werden. Auch auf der kurvenreichen Strecke zwischen Vogelsang und Einruhr und im weiteren Verlauf weiter nach Kesternich blieben immer wieder Fahrzeuge auf schneeglatter Fahrbahn hängen. Auch auf der B 51 rund um Blankenheim und Dahlem hatten vor allem Lkw ihre Probleme. Bei Verkehrsunfällen im Kreis Euskirchen wurde niemand verletzt. "Die Bevölkerung", lobt die Polizei, "hat sich offenbar schon im Vorfeld auf die Wetterlage eingestellt".

Winterwochenende

Dennoch: Auch wenn der Auftakt ein rutschiger war, darf man sich auf ein winterliches Wochenende und eine kalte Folgewoche freuen, in der die weiße Pracht bei Temperaturen um die – 7 Grad (laut Prognosen die Tageshöchstwerte) bestens konserviert wird. Aktuell können, so die Informationen aus der Gemeinde Hellenthal, „aufgrund der außergewöhnlichen Wetterlage zum Wintersport derzeit keine Aussagen getroffen werden“. Dennoch dürften in Hollerath und Udenbreth beste Wintersportmöglichkeiten herrschen. Mehr dazu erfährt man auch über das berühmte Schneetelefon: 02482/85 200.