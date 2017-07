Ein Fest für Liebhaber französischer Oldtimer

Vom Renault R4 Cabrio über den 4CV, auch unter dem Spitznamen „Cremschnittchen“ bekannt, bis hin zum Renault Traktor und einigen Renault Alpine A310 waren zu bewundern. Neben einem Scheunenfund boten auch einige Teilhändler Ersatzteile für die alten Renaults an. Das Autohaus Hück hatte seine Werkstatt in ein kleines Café umgewandelt, wo sich die Besucher in aller Ruhe austauschen konnten. Auch auf dem Besucherparkplatz waren viele alte Renault Modelle zu bewundern. Vom R5 Alpine mit Turbomotor bis zum R5 GTL Alltags-Auto war alles vertreten, was die französische Automarke bekannt gemacht hat. Zwischen 50 und 75 Renaults und Ableger des Sportwagenherstellers Alpine waren nach Roggendorf gekommen. Auch das soziale Engagement kam dabei nicht zu kurz. Wie schon in den Jahren zuvor hatte der Club zum Treffen eine große Tombola organisiert. Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird an die Hilfsgruppe Eifel für tumor- und leukämiekranke Kinder übergeben. Text und Fotos: Paul Düster