Klimaschutz fängt im Kleinen an

Beim Abbiegen in die Leitplanke

Trier. Zu einem größeren Rückstau kam es am späten Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Pacelliufer/Pellingerstraße durch einen Verkehrsunfall. Ein Cabriolet Fahrer befuhr die Pellingerstraße und wollte nach links in Richtung Konz abbiegen. Aus ungeklärter Ursache brach der Mercedes aus, schleuderte um die Kurve und krachte in die Leitplanke. Der Fahrer hatte Glück - er blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Trier nahm den Unfall auf. Foto: SIKOZu einem größeren Rückstau kam es am späten Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Pacelliufer/Pellingerstraße durch einen Verkehrsunfall. Ein Cabriolet Fahrer befuhr die Pellingerstraße und wollte nach links in Richtung Konz abbiegen. Aus…