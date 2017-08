Radfahrer verletzt Zehnjährigen

Startplatz fünf für Wochenspiegel-Ferrari

Monschau. Das Wochenspiegel Team Monschau (WTM-Racing) hat beim Training für das 24-Stunden-Rennen in Portimao (Portugal) eine starke Vorstellung abgeliefert. Der Wochenspiegel-Ferrari 488 GT3 von Georg Weiss, Oliver Kainz, Jochen Krumbach und Nico Menzel zeigte sich in allen Trainingssitzungen in der Spitzengruppe.