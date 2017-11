Einkaufen & Gewinnen startet am 1. Dezember

Seit einigen Jahren hat sich der „neue" Weihnachtsmarkt der „MY-Gemeinschaft" in Zusammenarbeit mit der Stadt und mit Unterstützung des WochenSpiegel auf dem Mayener Marktplatz etabliert.

Ein Aspekt für die große Akzeptanz bei den Besucherinnen und Besuchern sowie Kundinnen und Kunden der Eifelstadt ist zweifellos das attraktive Gewinnspiel „Einkaufen & Gewinnen". Auch in diesem Jahr wird es wieder mehr als 2.000 attraktive Preise geben - allen voran ein schneeweißer Flitzer „i10" der Marke Hyundai aus dem Autohaus „Butz & Mühlbach". Die Auslosungen finden immer samstags (2., 3. und 4. Advent), jeweils 18 Uhr, auf der großen Bühne auf dem Marktplatz statt.

Das Gewinnspiel startet mit dem Beginn des Weihnachtsmarktes am Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr. Am selben Abend wird die große „Kerze" am Goloturm der Genovevaburg illuminiert und der Lichterglanz zieht sich wie ein „roter Faden" durch die gesamte Vorweihnachtszeit, die mit vielen Attraktionen gespickt ist. Neu sind das Late-Night-Shopping am, 2. Dezember, und das Last-Minute-Shopping am 21. Dezember. Auch das Christmas-Shopping (14. Dezember) wird es ebenso geben wie das Open-Air-Kino (17. Dezember) und den Nikolauskrammarkt (5. Dezember).

Foto: Archiv/Walz