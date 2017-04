Freies WLAN im Eifelmuseum und Terra Vulcania

In Zusammenarbeit mit der MY-Gemeinschaft hat die Stadt Mayen bereits in der Innenstadt und insbesondere in den Einkaufszonen den Ausbau des engmaschigen Freifunk-Netzes unterstützt und vorangetrieben. Durch das WLAN-Angebot in den musealen Einrichtungen der Stadt konnte eine weitere Lücke zur Steigerung der Attraktivität der Einrichtungen geschlossen werden. "Gerade kulturell interessierte Menschen schauen während des Besuchs eines Museums gerne auch mal sofort nach weiteren Inhalten, die an das Gesehene und Erlebte anknüpfen. Daher freue ich mich außerordentlich, dass es auf Basis der ehrenamtlich tätigen Freifunker gelungen ist, in unseren Einrichtungen ein funktionierendes, kostenloses WLAN anbieten zu können", unterstreicht Museumsdirektor Dr. Bernd Oesterwind. Der kostenlose Zugang zum Internet im Eifelmuseum und in Terra Vulcania stelle auch einen wichtigen Baustein zur besseren touristischen Vermarktung der Einrichtungen dar, betont Oberbürgermeister Wolfgang Treis.

Die Stadt Mayen sieht in der kürzlich geschaffenen Infrastruktur mit einer Verfügbarkeit von bis zu 100mbit/sec. eine hervorragende Basis dafür gelegt, den weiteren Ausbau des Freifunk-Netzes in der Innenstadt von bisher 40 auf etwa 60 Access-Points zu erhöhen.

Foto: Jacqueline Blang/Stadt Mayen

www.mayen.de