Fünfte Jahreszeit beginnt

Achtung! Eintrachtspiel gegen kleine Teufel abgesagt

Stadt Trier. Aufgrund der starken Regenfälle wurde der Rasen im Moselstadion von der Platzkommission am heutigen Freutag für unbespielbar befunden. Am 18. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sollten die Fans von Eintracht Trier zum Abschluss der Hinrunde am Samstag, 11. November, ursprünglich die U23 des 1. FC Kaiserslautern zum Duell zweier Regionalliga-Absteiger empfangen. Wann das…