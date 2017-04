Probenbeginn bei den Burgfestspielen

In diesem Jahr beginnen die Proben somit zwei Wochen früher als es bisher üblich war. Dies war möglich, weil die "MHT Unternehmensgruppe" eine Halle für die Proben auf dem Gelände des "MHT Gewerbeparks" am Wasserturm zur Verfügung stellte.

Zu Beginn der letzten Aprilwoche ist jetzt auch die zweite Hälfte des Ensembles zum Probenbeginn von "Kabale und Liebe" und "Tschick" in Mayen angereist. Insgesamt werden im Sommer 2017 vierzehn Schauspielerinnen und Schauspieler auf den Freilichtbühnen in Aktion zu sehen sein. Sie spielen in fünf Produktionen, die von fünf verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren inszeniert werden. Die Produktion "Der kleine Horrorladen" wird seit heute in der Regie von Daniel Ris seine Proben im Kulturdepot der Burgfestspiele in der Weiersbach aufgenommen.

Foto: Stadt Mayen

www.burgfestspiele-mayen.de