Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Eintracht siegt zum vierten Mal in Folge

Stadt Trier. Mit dem Duell gegen Rot-Weiß Koblenz startete für Eintracht Trier die Koblenzer Woche. Nach dem Duell in der Oberliga kreuzte der SVE am kommenden Mittwoch im Rheinlandpokal mit dem TuS die Klingen. Luca Sasso-Sant fehlte gegen RW Koblenz krankheitsbedingt. Für ihn rückte Michael Dingels erstmals seit langer Zeit wieder in den Kader. Am Ende feierte der SVE dank den Treffern von Tim Garnier und Alexander Biedermann einen hochverdienten 2:0 (0:0) Heimsieg.