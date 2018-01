Seniorin erlitt Rauchgasvergiftung

Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf der B 53

VG Schweich. Zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten ist es am 30. Dezember gegen 16.15 Uhr auf der B 53 bei Schweich gekommen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Fahrzeug auf der K 39 in Richtung B 53 unterwegs. An der Einmündung zur B 53 wollte er nach links in Richtung Schweich abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Autofahrers, der auf der B 53 aus…

weiterlesen