Achtung, überteuertes Gemüse

Hunsrück/Nahe. Aktuell ist im Bereich der Polizeiinspektion Lauterecken - in den Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Meisenheim - ein Gemüsehändler unterwegs, der Kartoffeln und anderes Gemüse zu erhöhten Preisen anbietet. So kam es in dieser Woche in zwei Fällen, die der Polizei bekannt sind, zu einem Ankauf von Gemüse an der Haustür.

