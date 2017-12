Zum 12. Mal: das „Christmas-Shopping“

Am Donnerstag, 14. Dezember, ist es wieder so weit: Zum 12. Mal findet das „Christmas-Shopping“ statt. Besucher des Weihnachtsmarktes und alle diejenigen, die in aller Seelenruhe das begehrte Weihnachtsgeschenk aussuchen möchten, haben die Möglichkeit, die Geschäfte in der Mayener Innenstadt bis 22 Uhr zu durchstöbern. Auch die Weihnachtshäuschen auf dem Markt bieten ihre Fülle von weihnachtlichen Waren an diesem Tag bis 22 Uhr an. Das gemütliche Einkaufen ist aber nicht der einzige Nutzen: Die Besucher dürfen sich auf viele attraktive Aktionen und Angebote freuen.

Zudem wird auch an diesem Tag wieder ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm auf dem Marktplatz und in der Brückenstraße/am Brückentor geboten. Von 14 bis 18 Uhr spielt die Coverband „UptoDate“. Danach stellen die Burgfestspiele Mayen von 18 bis 19 Uhr ihr Programm für 2018 vor. Im Anschluss findet von 19 bis 20 Uhr die Weihnachtsbaumversteigerung statt. Abschließend steht erneut „UptoDate“ auf der Bühne und sorgt von 20 bis 22 Uhr für gute Stimmung auf dem Marktplatz.

Foto: Archiv/Walz