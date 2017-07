Ehrungen für Mendiger Jung

Sascha Monschauer wurde mit der Ehrennadel für seine über 25-jährige Tätigkeit im Genossenschaftssektor geehrt. "Sascha Monschauer ist durch und durch ein genossenschaftliches Gewächs", so Michael Speth, Mitglied des Vorstands der DZ Bank AG, in seiner Laudatio. Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, beweglich zu bleiben und sich den Herausforderungen wie der Digitalisierung zu stellen. Das habe Sascha Monschauer immer wieder aufs Neue getan, betonte er weiter. In der Region Rhein-Ahr-Eifel überzeugt der Vorstand der Volksbank RheinAhrEifel außerdem mit seinem ehrenamtlichen Engagement. So leitet er die Geschäfte der VR-DIG Dienstleistungs- und Innovationsgesellschaft in Mayen sowie der Stiftung Maria und Karl Winkelhaus in Brohl-Lützing. Für die Bürgerstiftung der "Volksbank RheinAhrEifel" ist er als stellvertretender Vorsitzender tätig. Darüber hinaus ist Sascha Monschauer Mitglied des Beirats der Union Asset Management Holding in Frankfurt, Mitglied im Strategiekreis Banken der R+V Versicherung sowie Mitglied im Fachrat Banken und in der Prüfungskommission der ADG Montabaur.

Mendigs VG-Bürgermeister Jörg Lempertz betonte in seiner Ansprache, dass Sascha Monschauer sowohl im Beruf als auch im Sport stets ein Vorbild war und ist. Kein anderer Mendiger Spieler habe so sehr die Volleyballerfolge des VC Mendig bis zur Bundesliga geprägt. So war er unter anderem Deutscher Jugendmeister in allen Jugendklassen und Kapitän der Jugend- und Juniorennationalmannschaft. Außerdem trainierte er jahrelang sehr erfolgreich verschiedene Jugendmannschaften des VC Mendig.

Fotos: privat

www.voba-rheinahreifel.de