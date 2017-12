15-Jähriger gewinnt WSC-Sonderpreis

Zweite Gastprofessur aus Kanada war erfolgreich

Remagen. Um viele Erfahrungen reicher und eine Schwarzwald-Kuckucksuhr im Gepäck: so trat Professor Scott Henderson von der Brock University nach seiner Gastdozentur in Remagen die Heimreise an. Acht Wochen am RheinAhrCampus boten dem kanadischen Dozenten von der Partnerhochschule in Ontario die Gelegenheit, die Region zu erkunden und den Studienbetrieb um eine wertvolle internationale Komponente zu bereichern.