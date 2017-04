Reifenlager brannte nieder

Tierquäler in Bergweiler

Wittlich-Land. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8. / 9. April, rissen Unbekannte den Weidezaun auf einer Schafweide am Kirchweg in Bergweiler um. Dabei beschädigten sie zehn Zaunpfosten und bewarfen die Schafe mit Steinen. Eines der Schafe war trächtig und lammte. Das Lämmchen ist nicht mehr auffindbar. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel. 06571 / 92 60.