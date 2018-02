rs 26. Februar 2018 Artikel teilen





Ab dieser Woche: Tempo 30 in der Rüdesheimer Straße

Bad Kreuznach Stadt. Ab Mitte dieser Woche gilt in der in der Hochstraße und in der Rüdesheimer Straße zwischen Reitschule und Kinscherfstraße in beiden Richtungen Tempo 30. Damit soll die derzeit teils schwierige Ausfahrt aus der Kinscherfstraße erleichtert werden.