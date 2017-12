Backduell auf dem Nikolausmarkt in Bad Kreuznach

SWR-Moderator Jens Hübschen und Kochprofi Frank Brunswig treten dieses Mal für die Sendereihe nicht wie sonst üblich zum Kochduell an. In der SWR-Event-Küche wird der Jahreszeit entsprechend um die Wette gebacken. Zuschauer und Testesser sind bei der Aktion herzlich willkommen. Ausgestrahlt wird die Sendung dann am Donnerstag, 21. Dezember, 18.15 Uhr im SWR Fernsehen.

Auch wenn es kulinarisch statt um frische Paprika oder Zwiebeln eher um Anis, Zimt oder Mandeln geht – die Sendung „MarktFrisch“ bleibt auch in der Adventszeit bei ihrem unterhaltsamen Konzept. So baut das SWR-Team am Drehtag eine Küche auf dem historischen Eiermarkt auf. Gourmetkoch Frank Brunswig schaut sich währenddessen auf dem Markt das Angebot an und entscheidet sich für „sein“ Rezept. Jens Hübschen ist dagegen auch in Bad Kreuznach auf der Suche nach jemandem, der ihn beim Duell mit dem Profi unterstützt. Bekanntlich tut er sich alleine am Herd äußerst schwer. Wer backt mit ihm?

Glühwein, Plätzchen, frischer Kuchen: Was werden die beiden Duellanten zubereiten? Wer wird Jens Hübschen gegen den wort- und kochgewaltigen Frank Brunswig unterstützen? Wer gewinnt die Gunst des Testesser-Publikums? Das darf nämlich am Schluss Orangen an denjenigen verteilen, der es mit seiner Kreation überzeugt. Wer den Markt als Sieger verlässt, zeigt das SWR Fernsehen am Donnerstag, 21. Dezember, 18:15 Uhr. Der Weihnachtsmarkt in Bad Kreuznach ist eine von zwei Stationen der Sendung „MarktFrisch“ während der Adventszeit. Das andere Duell findet bereits am 4. Dezember in Neustadt an der Weinstraße statt und wird am 14. Dezember ausgestrahlt.