Kältehilfe-Aktion des ASB in Bad Kreuznach

Die Verteilung der Schlafsäcke und Isomatten sowie der kostenfreie, medizinische Check-Up finden am Mittwoch, den 6. Dezember 2017, in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr beim Tagesaufenthalt Treffpunkt Reling, Baumgartenstraße 5, in Bad Kreuznach statt. Unabhängig von der Kältehilfe-Aktion und dem medizinischen Check-Up können auch nach dem Termin Schlafsäcke bei Bedarf über den Treffpunkt Reling bezogen werden.

Entsprechend dem Motto „Wir helfen hier und jetzt“ startet der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) am 6. Dezember eine bundesweite Kältehilfe-Aktion, bei der Schlafsäcke und Isomatten an Obdachlose verteilt werden. Rund vierzig ASB-Verbände beteiligen sich an der Aktion, die von Globetrotter, Europas größtem Händler für Outdoor-Ausrüstung, unterstützt wird.

Auch in Bad Kreuznach leben viele Menschen auf der Straße. Für den ASB Bad Kreuznach ist es daher selbstverständlich, sich an der Kältehilfe-Aktion zu beteiligen. „Es geht darum, Menschen in akuter Not zu helfen und somit vielleicht auch ein Leben zu retten“, begründet Projektleiter Frank Heltemes die Initiative. Er spricht aus eigener Erfahrung, war er doch selbst noch vor wenigen Jahren von der Obdachlosigkeit betroffen. „Wir hoffen, mit den Schlafsäcken und Isomatten die prekäre Lage von Obdachlosen etwas entspannen zu können.“ Im Rahmen dieser Aktion wird der ASB nicht nur die Schlafsäcke verteilen, sondern auch in Kooperation mit dem Tagesaufenthalt Treffpunk Reling und mehreren Ärzten ein kostenfreies, medizinisches Check-Up anbieten.