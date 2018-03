Silvestri und Ullrich gehen in die Stichwahl

Anmeldung zum Wittlicher Firmenlauf startet jetzt

Kreis Bernkastel-Wittlich. Der Bungert Firmenlauf, präsentiert vom WochenSpiegel, wird auch in den kommenden drei Jahren in Wittlich stattfinden. Die Anmeldung für den diesjährigen, sechsten Firmenlauf ist bereits freigeschaltet, jedoch ausschließlich über die Homepage www.firmenlauf-wittlich.de möglich. Udo Treimetten vom Veranstalter Triacs aus Föhren freut sich, dass das „Konzept mit dem 4er-Teamlauf und der anschließenden After-Run-Party so super bei den Teilnehmern ankommt" und der Vertrag daher um drei weitere Jahre verlängert werden konnte. In diesem Jahr gehen die Läufer am Mittwoch, 13. Juni, um 19 Uhr beim Eventum an den Start. Im vergangenen Jahr waren fast 2.000 Teilnehmer mit dabei. Auch für den kommenden Lauf erhoffen sich die Veranstalter eine derart hohe Teilnehmerzahl. Die Strecke ist erneut fünf Kilometer lang. Der Verlauf bleibt auch derselbe: Durch die Schlossstraße entlang auf die Neustraße, über den Marktplatz, durch die Himmeroderstraße und in den Stadtpark hinein. Nach dem Stadtpark geht es durch die Feldstraße in Richtung Pariser Platz, wieder retour über den Marktplatz und durch die Burgstraße, zur Schlossstraße zurück und in den Brautweg. Im Altricher Weg angekommen geht es über den Parkplatz des Cusanus Gymnasiums in Richtung Zieleinlauf an die Halle des Eventums. Alle Läufer erhalten kostenloses Mineralwasser und alkoholfreies Bitburger Bier. Den Abschluss bildet die große After-Run-Party am Eventum mit Siegerehrung und Musik, zu der alle Läufer und Zuschauer bei freiem Eintritt eingeladen sind. Die Anmeldung kann ab sofort unter www.firmenlauf-wittlich.de erfolgen. Die Anmeldegebühr beträgt 60 Euro pro Team. Inkludiert sind die Lauforganisation, vier Startnummern, Einweg-Zeitmesschips, kostenlose Zielverpflegung mit Getränken, Streckensicherung und medizinische Erstversorgung, After-Run-Party mit Siegerehrung und Musik, Sachpreise für die Sieger aller Wertungskategorien, Team-Urkunde und -Ergebnisliste online und als PDF zum Download sowie ein Online-Zielvideo jedes Teilnehmers.