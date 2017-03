Anhänger kollidiert mit Gegenverkehr - Zwei Verletzte

Alleencenter: 45-Jähriger bedroht Passanten mit Schusswaffe

Stadt Trier. Nachdem die Polizei am Samstagabend einen 45-Jährigen Mann in Bahnhofsnähe festgenommen hat, wurde der Tatverdächtige heute vormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Der Festgenommene hatte mehrere Menschen im Bereich des Alleencenters in der Ostalle in Trier mit einer Schusswaffe bedroht und auch geschossen. Aufgrund des bisherigen Ermittlungsergebnisses ordnete der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Dieser wurde sodann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Foto: Symbolfoto/Archiv