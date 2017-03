Einbruch in Kommen

Kommen. Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von Karnevaldienstag, 18 Uhr, bis Aschermittwoch, 5.30 Uhr, in die Werkstatträume einer Zimmerei in Kommen bei Longkamp ein und entwendeten Elektrowerkzeuge im fünfstelligen Eurobereich. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter ein Sektionaltor auf. Möglicherweise kam zum Abtransport des Diebesgutes - verschiedene Sägen, Schrauber und andere Spezialgeräte zum Holzbau - ein größeres Fahrzeug wie ein Kombi oder Kastenwagen zum Einsatz. Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die zur angegebenen Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, Tel. 06531 / 952 70.