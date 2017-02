Mit dem Vorlesen beginnt alles

"Ohne Lesekompetenz keine Bildung", ist einer der Glaubenssätze von Cornelia Layaa-Lauhlé. Wer will ihr da auch widersprechen? Dass es um das Lesen in Deutschland nicht zum Besten bestellt ist, hat auch die Buchhändlerin festgestellt. "Ich glaube schon, dass die Begeisterung für das Lesen nachlässt, aber man gibt ja nicht auf", schmunzelt die Cochemer Buchhändlerin, die jetzt - wie 34 andere Buchhandlungen im Land - mit dem Gütesiegel "Leselust in Rheinland-Pfalz - Anerkannter Lesepartner 2016/2017" ausgezeichnet wurde. Damit wird ihr Engagement für die Leseförderung gewürdigt, das sie mit unterschiedlichen Aktionen begleitet.

"In Zusammenarbeit mit Verlagen läuft zurzeit wieder die Aktion ,Lesetüte‘. Die jetzigen Erstklässler bemalen eine Tüte zum Thema. Wir füllen sie mit einem Buch und einem Elternbrief und die ABC-Schützen überreichen sie an ihre Nachfolger", erklärt Layaa-Lauhlé. In die gleiche Richtung zielt die Aktion "Lesekoffer" für Kindergärten. "Wichtig ist das Vorlesen. Es sind die Bilder, die im Kopf entstehen", erklärt die Buchhändlerin ihren Königsweg zum Einstieg in das Lesen. Ein Weg, den sie in Cochem auch mit ihren Mitstreiterinnen von Soroptimist International geht, die in der Grundschule vorlesen. "In der Grundschule spürt man direkt, mit welcher Lesefreude die Kinder an Vorlesewettbewerben teilnehmen. Später kommen halt viele andere Interessen hinzu", schildert sie ihre Erfahrungen als Jury-Mitglied von Schul- und Kreisentscheiden.

Und was wird heute gelesen? Wer an die Klassiker denkt, wird ein bisschen enttäuscht sein. Astrid Lindgren läuft immer, sagt die Expertin, aber Erich Kästners Werke - beispielsweise "Emil und die Detektive" - würden immer weniger nachgefragt und auch Karl Mays Bücher gehören nicht mehr zu den Bestsellern. "Es gibt aber sehr gute moderne Kinder- und Jugendliteratur und gute Verlage. Hier versuche ich halt sorgfältig auszuwählen", sagt die Buchhändlerin.

Das Leselust-Gütesiegel

Die ausgezeichneten Buchhandlungen unterstützen Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer besonders kompetent bei deren Bemühungen, Kinder fürs Lesen zu begeistern. Das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur vergibt das Gütesiegel gemeinsam mit dem Landesverband des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Umfassende Informationen zur Leseförderung in Rheinland-Pfalz unter: www.leselust-rlp.de

Foto: Pauly