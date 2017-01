Mit Sport profilieren

Die Jungen und Mädchen der Klasse von Carsten Peters geben in der fünften Schulstunde noch einmal richtig Gas - keine Spur von Müdigkeit. Die Sporthalle der Realschule plus ist sozusagen die Akku-Ladestation der Schülerinnen und Schüler. Ein Staffellauf-Wettbewerb wird von einer Partie Völkerball gekrönt - ganz unprätentiös und einfach aus Spaß an der Bewegung. "Laufen gehört zu den Lieblingssportarten", ist selbst Peters ein bisschen überrascht. Die Fünftklässler gehören einer von zwei neuen Sportprofilklassen in der GOS an. Ein Angebot, das seit dem Schuljahresbeginn das Leben von 45 Jungen und Mädchen mitbestimmt.

Fünf Stunden pro Woche steht Sport auf dem Stundenplan der Kids. Carsten Peters und seine Kollegin Astrid Zelt sind nicht nur die Sport- sondern auch die Klassenlehrer der Sportbegeisterten. "Dass sich so viele für dieses Angebot entschieden haben, hätten wir nicht geglaubt", erzählt Peters, der seine Schützlinge zwar manchmal bremsen muss, aber die Disziplin und die Lernbereitschaft nicht nur im sportlichen Bereich lobt. "Die Kollegen sagen der Unterricht nach dem Sport sei traumhaft." Dass Stress untereinander und Mobbing bei den Jungs und Mädels keine Themen sind, führt er ebenfalls auf die bewegten Schulstunden zurück, denn Fairness gehört ebenfalls zu den Zielen der profilierten Schülerinnen und Schüler. Dafür wird auch auf allen Ebenen etwas getan.

Neben sportbetonten Wandertagen - beispielsweise Eislaufen - gibt es zusätzlich noch AGs (Fußball, Rudern, Schwimmen). "Im Vordergrund stehen auch die Stärkung der Persönlichkeit, die Förderung der Gesundheit und die Schulung der koordinativen und konditionellen Fähigkeiten", erklärt der Klassen- und Sportlehrer, der das Projekt langfristig angelegt sieht. Im Sommer wird das Angebot Sportprofilklasse auch für die neuen Fünftklässler weitergeführt. In der 9. und 10. Klasse bietet die Realschule plus zudem das Wahlpflichtfach Sport und in der gymnasialen Oberstufe bietet sich dann ein Leistungskurs Sport an. Das heißt, dass noch die Lücke im 7. und 8. Schuljahr geschlossen werden müsste.

Sportprofilklasse - für wen?

Das sollten die Kids haben:

- sportliche Begabung

- positives Sozialverhalten

- Teamfähigkeit

Voraussetzungen:

- Sportnote der 4. Klasse mindestens "gut"

- gesundheitliche Eignung

- erfolgreiche Teilnahme an einer Sichtung - unter anderem Schwimmfähigkeit (200 Meter ohne Pause)

Anmeldungen GOS Cochem: Montag, 13. Februar, bis Mittwoch, 22. Februar

www.gymnasium-cochem.de

www.rsplus-cochem.de

Foto: Pauly