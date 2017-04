Kleines Dorf ganz groß

Der kleine Ort bei Kaisersesch ist Ostern ganz groß. Das Junggesellen- und Feuerwehrfest hat Zettingen weit über den Landkreis Cochem-Zell hinaus bekannt gemacht. Dabei gehört der 1967 gegründete Junggesellenverein zu den jüngeren Vereinen seiner Zunft. "Wir waren immer auf den anderen Festen und da wollten wir auch einen Verein haben. Es wird wohl das Fest in Wirfus gewesen sein, das den Ausschlag gab", lacht Karl-Heinz Becker, der wie Winfried Münch zu den Gründungsmitgliedern gehörte. Das erste Fest wurde 1968 ausgerichtet und ein Jahr später fand es erstmals an den Osterfeiertagen statt. "Ignaz Pauly und seine Top Six sollten spielen und die hatten nur Ostern Zeit", ist die lapidare Erklärung, die das Fest letztlich zu seinem Kultcharakter verholfen hat. Bald war das Fest so groß, dass es die Junggesellen nicht mehr alleine schultern konnten und schon hatte man die Freiwillige Feuerwehr im Boot. Eine Partnerschaft, die von Anfang an passte. "Beim Festzug an Ostermontag waren die ersten Vereine schon wieder im Zelt, als die letzten gerade losgegangen waren", vermittelt Becker die Dimensionen des Festes.

In der Zwischenzeit ist der Boom der Junggesellenfeste vielfach abgeflaut. Deshalb sind die Zettinger stolz, dass sie den Stellenwert gehalten haben. "Wir veranstalten eines der größten Junggesellenfeste", erzählt der Vorsitzende Robin Junglas nicht ohne Stolz. Dafür haben er und seine Mitstreiter auch einiges getan. Die Junggesellen sind in punkto Traditions- und Brauchtumspflege ein wichtiger Faktor im Dorfleben. "Wir läuten seit ein paar Jahren die Kirmes ein, stellen den Maibaum mit ,Schwalben‘, veranstalten Fahrten sowie ein Helfer- und ein Sommerfest", zählt Junglas auf und könnte die Aufzählung wohl noch weiter fortsetzen. Aber die Zettinger schauen auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Auf ihre Initiative wurde ein Präsidententreffen ins Leben gerufen. Mittlerweile zählen 48 Vorsitzende aus der gesamten Region zum erlauchten Kreis, der auch schon einmal zusammen zeltet. Am kommenden Wochenende wird drei Tage gefeiert. Das Zelt ist gestellt und die Gäste können kommen.

www.jgv-zettingen.de

Fotos: privat (4)/Pauly(1)