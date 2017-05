Auto-Knacker gefasst

Rhetorik-Workshop für Fachoberschüler aus Konz

VG Konz. Schüler der elften Klasse der Fachoberschule Konz haben erfolgreich an einem Rhetorik-Workshop zum Thema "No Limits! Flucht und ihre Ursachen und Folgen" teilgenommen. Der Workshop fand an der Europäischen Akademie in Otzenhausen statt. Ziel der dreitägigen Veranstaltung war es, die sprachlichen und persönlichen Kompetenzen der Schüler zu fördern sowie sich umfassend über ein aktuelles Thema zu informieren. Das Seminar wurde von geschulten Sprechtrainern unter der Leitung von Rebecca Dahl umgesetzt.

