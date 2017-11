Bargeld und Schmuck gestohlen

Zum Rückrundenauftakt: Eintracht empfängt Rot-Weiß Koblenz

Stadt Trier. Innerhalb von nur fünf Tagen hat Eintracht Trier gleich zwei Mal eine TuS aus Koblenz im heimischen Moselstadion zu Gast. Den Anfang macht am Samstag (18. November) die TuS Rot-Weiß Koblenz, ehe am Mittwoch (22. November) Regionalligist TuS Koblenz im Rheinlandpokal-Viertelfinale in die älteste Stadt Deutschlands reist. Mit dem Duell gegen Rot-Weiß beginnt für den SVE in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar offiziell die Rückrunde. Im Hinspiel trennten sich beide Teams nach einer dramatischen Schlussphase und zwei späten Eintracht-Treffern mit 3:3, nun will der SVE auf heimischen Geläuf den nächsten Dreier.