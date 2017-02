Lastzug reißt sich Dieseltank auf

Fusionsgespräche: Lenkungsgruppe fasst erste Beschlüsse

VG Kell am See. Bei der zweiten Sitzung der Lenkungsgruppe zu den Fusionsgesprächen der Verbandsgemeinden Saarburg und Kell am See sind erste Beschlüsse gefasst worden. So hat sich die Lenkungsgruppe dafür ausgesprochen, im Falle einer Fusion die beiden Tourismuszentralen an ihren Standorten zu erhalten.

