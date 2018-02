SP 06. Februar 2018 Artikel teilen





Englisch liest aus "Franziskus - Kämpfer im Vatikan"

2 x 2 Karten für ausverkaufte Veranstaltung zu gewinnen

Trier. Der WochenSpiegel präsentiert im Rahmen von Literatur on Tour Andreas Englisch. Der durch seine journalistische Arbeit und zahlreiche Fernsehauftritte bekannteste Vatikanexperte und Papstkenner kommt am Freitag, 16. Februar, 18 Uhr, in die Promotionsaula der Jesuitenkirche in Trier. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Der WochenSpiegel und Literatur on Tour verlosen Karten.