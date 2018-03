Selbstversuch: Mit Low-Carb zum Wunschgewicht

Die erste Woche

Frühstück

Gefrühstückt habe ich in den vergangenen Tagen Rührei oder Omelette. Dazu gab es wahlweise mageren Schinken, Mozzarella und Tomate oder Paprika sowie einen Kaffee mit Milch. Das Frühstück hat zwar geschmeckt, allerdings habe ich die ersten Tage gemerkt, dass die Kohlenhydrate und mit ihnen die Sättigungsbeilage fehlt. Leider hat sich dadurch recht schnell wieder ein Hungergefühl eingestellt. Der Körper braucht vermutlich einfach seine Zeit, um sich umzugewöhnen.

Mittagessen

Da ich abends warm esse, gab es mittags immer nur einen kleinen Snack. In der vergangenen Woche hat dieser aus Skyr (mit Vanille-Geschmack), Beeren, Nüssen und ein wenig Zimt bestanden. Obstsorten mit wenig Fruchtzucker (Fructose) sind in der Low-Carb-Ernährung glücklicherweise erlaubt. Bei Beeren, Pfirsichen und Melonen kann man also beherzt zugreifen. Von Weintrauben beispielsweise sollte man besser die Finger lassen, das sind nämlich wahre (Frucht-)Zucker-Bomben. Auch beim Snack war die Umstellung am Anfang schwer und das Hungergefühl hat sich schnell wieder eingestellt.

Abendessen

Das Abendessen war bislang immer das Highlight. Hier sind der Low-Carb-Fantasie keine Grenzen gesetzt. So lässt sich so ziemlich jedes (beliebte) Gericht in kohlenhydratreduzierter Form nachkochen – und das ganz ohne kulinarische Einbüßen. Am ersten Abend gab es bei mir beispielsweise Zoodles (Zucchini-Nudeln) alla carbonara. Geschmacklich kam das Gericht definitiv an das Original heran und hat – Parmesan sei Dank – auch wirklich satt gemacht. Italienisch ist es bei mir am nächsten Abend weitergegangen mit einer Zucchini-Lasagne. Die Nudelplatten wurden hier einfach durch dünne Zucchini-Scheiben ersetzt und die Béchamel-Sauce durch fettreduzierte Cremé fraiche. Auch dieses Gericht war sehr lecker. Es folgten unter anderem Lachsfilet mit Kohlrabi-Pommes und Avocado-Mus, Hähnchen-Curry-Suppe und Chili con Carne sowie Salat mit Lachs im Kokos-Mantel. Zum krönenden Abschluss gab es am Wochenende eine Pizza mit Low-Carb-Blumenkohlboden (belegt habe ich sie mit Pilzen, Oliven und Geflügel-Salami). Die Blumenkohlpizza war zeitlich allerdings recht aufwändig und konnte geschmacklich auch nicht mit dem Original mithalten. Satt gemacht hat sie aber allemal.

Fazit der ersten Woche:

Die Low-Carb-Ernährung ist sehr abwechslungsreich und lecker. Es dauert allerdings ein wenig, bis der Körper sich umgestellt hat. Entsprechend kann man dem Hungergefühl am Anfang nicht komplett vorbeugen. Da ich für meinen Teil sehr gerne frühstücke und auch ein großer Brot-Fan bin, fehlt mir das Backwerk schon etwas. Auch Lust auf etwas Süßes habe ich zwischendurch immer mal wieder. Deshalb werde ich mich in der kommenden Woche mal im Low-Carb-Backen versuchen und testen, wie kohlenhydratreduzierte Brötchen und Plätzchen so schmecken.