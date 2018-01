Weiße Rosen aus Athen: Nana Mouskouri in Luxemburg

Autofahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Wittlich. Am Mittwoch, 17. Januar, gegen 19 Uhr, kam es in der Friedrichstraße in Wittlich, im Bereich der Total-Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Die 16-Jährige wurde beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei erlitt sie diverse Prellungen und Schürfwunden. Der PKW-Fahrer hielt kurz an und setzte anschließend seine Fahrt doch fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. An der Unfallstelle konnte ein abgerissener Außenspiegel sichergestellt werden, der vom Unfallverursacher stammte. Anhand der Teilenummern konnte dieser einem schwarzen Skoda Octavia oder Skoda Superb zugeordnet werden. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260 entgegen.