Zwei Fälle der Trierer Kripo bei "Aktenzeichen XY… ungelöst"

Gestohlene Porsche-Sportwagen

In der Nacht zu Sonntag, 24. April 2016, drangen unbekannte Täter in das Betriebsgebäude eines Sportwagenhandels in der Trierer Rudolf-Diesel-Straße ein und entwendeten aus der Werkstatt und vom Betriebshof sieben Porsche-Sportwagen und fünf Kennzeichensätze im Wert von etwa 600.000 Euro. Auch von einem benachbarten Firmengelände wurden Kennzeichen gestohlen. Die Kripo geht von einem Zusammenhang aus. Von den Autos und den Tätern fehlt bisher jede Spur. Mehr dazu lesen Sie hier.

Überfall auf Autofahrer

Ebenso ungeklärt ist ein Raubüberfall auf einen 29-jährigen Autofahrer, der am 24. April 2017 auf dem Parkplatz "Wehr" an der B 419 zwischen Wincheringen und Palzem (Kreis Trier-Saarburg) von einer Frau angehalten wurde, die eine Notlage vortäuschte. Sie lotste ihn zu einem nahegelegenen Waldweg, wo er von einem Mann bis zur Bewusstlosigkeit zusammengeschlagen wurde. Das Paar war offensichtlich mit einem weißen PKW, möglicherweise mit einem Peugeot Kombi mit französischem Kennzeichen, unterwegs. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang mit einer gleichartigen Tat aus, die am 18. März 2017 in Luxemburg verübt worden war. Zwischen den luxemburgischen Ortschaften Ehnen und Lenningen war ein Motorradfahrer mit der gleichen Masche überfallen und ausgeraubt worden. Die beiden Tatorte liegen nur wenige Kilometer auseinander. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trierer Kripo bei Aktenzeichen XY... ungelöst"

Erster Kriminalhauptkommissar Edmund Scheuern und Kriminalhauptkommissar Jörg-Detlef Zimmer werden gemeinsam mit ihrem luxemburgischen Kollegen Commissaire Sven Schuster und Oberstaatsanwalt Dr. Eric Samel von der Staatsanwaltschaft Trier im XY-Studio sein und die beiden Fälle erläutern. Die Sendung wird am Mittwoch, 31. Januar, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.



Hinweise zu den Straftaten werden im Fernsehstudio entgegengenommen oder am Hinweistelefon der Kripo Trier unter 0651/9779-2480.

RED