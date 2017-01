Sternsingeraktion 2017 in der Pfarrei St. Franziskus

„Ich freue mich, dass ihr alle hier seid“, sagte Kaplan Johannes Kerwer, zu den kleinen und großen Königen in der Kirche St. Paulinus in Beuren. Dorthin war in diesem Jahr die Einladung von Seiten der Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil erfolgt. Den Gottesdienst feierte Kaplan Johannes Kerwer, gemeinsam mit Pastoralassistentin Katrin Altmaier und Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen. Diese schöne Anregung, den jährlich stattfindenden Sternsingergottesdienst gemeinsam zu feiern kam vor einigen Jahren aus Neuhütten. Seitdem findet dieser Gottesdienst zentral in einer Kirche unserer Pfarrei statt.

„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ war das Motto der 59. Aktion Dreikönigssingen. Inhaltlich machte das Thema besonders auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam. Pastoralassistentin Katrin Altmaier und Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen stellten in der Katechese den Heiligen Franziskus in den Mittelpunkt, der eine besondere Beziehung zur Schöpfung hatte.

Am Ende des festlichen Gottesdienstes dankten die Seelsorger den Sternsingern für ihren wichtigen Dienst der Nächstenliebe. Mehr als 100 Sternsingerinnen und Sternsinger waren in dieser Woche unterwegs, etwa 300.000 Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland. Unser Dank gilt ihnen und den vielen Helferinnen und Helfern aus allen Ortschaften unserer Pfarrei.

Hier das derzeitige Spendenergebnis:



Abtei: 690,12 Euro

Bescheid: 831,60 Euro

Beuren und Prosterath: 1660,00 Euro

Hinzert: 441,20 Euro

Hermeskeil, einschl. Höfchen 4953,29 Euro

Damflos: 460,40 Euro

Geisfeld: 1125,65 Euro

Gusenburg: 2083,54 Euro

Grimburg: 826,60 Euro

Neuhütten: 995,87 Euro

Pölert: 673,40 Euro

Rascheid: 1024,43 Euro

Züsch: 775,99 Euro

Gesamt: 16 542,09 Euro



Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 994 Millionen Euro wurden seither gesammelt, mehr als 70.100 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 58. Aktion zum Jahresbeginn 2016 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.282 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten mehr als 46,2 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.