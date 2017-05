Drei Autos an Unfall auf der B 268 beteiligt

Eintracht Trier: Beginn einer Aufholjagd oder Abstieg?

Stadt Trier. Am Freitag (5. Mai) empfängt der SVE die U23 der TSG Hoffenheim im Moselstadion (19 Uhr). Die sportliche Ausgangslange beim SV Eintracht Trier ist nahezu aussichtslos. Gelingt dem SVE im Heimspiel gegen Hoffenheim kein Dreier, so könnten die Moselstädter bereits an diesem Spieltag sportlich absteigen. Die fünftklassige Oberliga wäre die Folge. Mit einem Sieg, es wäre der vierte Pflichtspielsieg in Folge unter Interimscoach Rudi Thömmes, könnten die Trierer aber nochmal neue Hoffnung schöpfen. Beim Gegner aus Sinsheim, dem Tabellenvierten, ist die sportliche Brisanz zwar raus, dennoch sollte die Eintracht vor der starken Zweitvertretung gewarnt sein.