Hohe Auszeichnung für Manfred Wischnewski

Die Stadt Konz hat einen neuen Ehrenbürger. Inmitten von Familie, Freunden und Wegbegleitern wurde Manfred Wischnewski im Festsaal des Klosters Karthaus wegen seines unermüdlichen Einsatzes für die Stadt Konz ausgezeichnet. 33 Jahre lang war er der 1. Beigeordnete der Stadt Konz. Seit fast 50 Jahren ist er in der Kommunalpolitik im Kreis Trier-Saarburg tätig. "Du warst ein Glücksfall für Konz, denn bei dir stimmten Worte und Taten stets überein", lobte Bürgermeister Karl-Heinz Frieden während seiner Festrede den Ehrengast, der im Laufe der Jahre zahlreiche Projekte in Konz mit beeinflusste. So war er beispielsweise an der Umgestaltung des Marktplatzes, am Erschließen des Baulandes in Roscheid und an der Entstehung des Gewerbegebiets in Könen beteiligt.

Zahlreiche Ehrenämter ausgeübt

Neben seinem politischen Engagement übte Manfred Wischnewski auch noch zahlreiche Ehrenämter aus, wofür er 1991 mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurde. 2015 wurde ihm sogar für sein langjähriges kommunalpolitisches und soziales Wirken in Mainz das Bundesverdienstkreuz verliehen. "Du hast dem bürgerlichen Engagement hier in Konz ein Gesicht gegeben, dafür danke ich dir", betonte Bürgermeister Karl-Heinz Frieden.

"Große Ehre zugedacht"

Im Oktober hatte der Konzer Stadtrat einstimmig für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Manfred Wischnewski abgestimmt. "Damit wurde mir eine große Ehre zugedacht, über die ich mich sehr freue", so Wischnewski. Trotz sehr schwerer Kindheit in der Kriegs- und Nachkriegszeit hatte der 78-jährige seiner Meinung nach in den späteren Jahren viel Glück gehabt. "Viele Menschen haben es gut mit mir gemeint und mir viele Spielfelder für Initiativen und Einflussmöglichkeiten eröffnet. Die jetzigen Ratsmitglieder, ebenso die Bürgermeister und Beigeordnete der Stadt und Verbandsgemeinde Konz sind, mir mit großem Wohlwollen begegnet. Ich hatte das Glück mit vielen klugen Köpfen zusammen zuarbeiten", bedankte sich Manfred Wischnewski. Letztendlich hätten ihn alle diese Menschen gelehrt, mit dem Herzen zu hören und auch die kleinen Dinge im Leben als bedeutend zu betrachten.

JM