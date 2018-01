Unbekannte schlagen Seitenscheiben an Autos ein

Zwei Autos, die auf dem Parkplatz eines Freizeitzentrums in Konz (Am Kirschberg) geparkt waren, wurden in der Zeit zwischen 18.50 und 21.15 Uhr beschädigt. Unbekannte hatten mit einem Stein jeweils ein hinteres Seitenfenster der Fahrzeuge eingeschlagen. Gestohlen wurde bei beiden Taten nichts.



Gegen 21 Uhr wurde in der Weinbergstraße, etwa einen Kilometer vom ersten Tatort entfernt, die hintere Seitenscheibe eines weiteren Autos mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen.

Hier wurde eine Handtaschemit Bargeld und diversen Papieren vom Rücksitz gestohlen. Die Tatzeit kann in diesem Fall eingeschränkt werden, da ein Zeuge die Auslösung der Alarmanlage des Autos bemerkt hatte.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Telefon 06581/9155-0, in Verbindung zu setzen.