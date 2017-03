Unfall im NORMA-Kreisel: Motorradfahrer verletzt

VG Konz. Zu einem Unfall ist es am 15. März gegen 18.30 Uhr im NORMA-Kreise in Konz-Könen gekommen. Ein Motorradfahrer wurde dabei verletzt.Der 60- jähriger Motorradfahrer aus Trassem fuhr aus der Straße "Konzerbrück" in den Kreisel ein. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr anschließend ein 67 jähriger Autofahrer aus der Rudolf-Diesel-Straße in den Kreisel. Noch vor der Ausfahrt…

weiterlesen